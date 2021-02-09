У М'янмі десятки тисяч людей вийшли на протест через військовий переворот

Силовики застосовували проти людей водомети та пригрозили їм судовими справами.

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У М`янмі, де тиждень тому військові захопили владу та скасували результати виборів , пройшли масштабні протести. Десятки тисяч людей у понеділок саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.

Військові, які взяли країну під контроль, попередили протестувальників про судові справи проти них. Вони заявили, що "люди, які наносять збитки стабільності держави, громадській безпеці та верховенству закона", можуть зіткнутися із судовими позовами, пише CNN.

У столиці країни, Найп'їдо, протести не вщухають уже декілька днів поспіль. Люди вимагають звільнити з-під варти главу правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію" (НДЛ), державну радниця і фактичну лідерка країни, лавреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжіта та інших обраних депутатів.

8 лютого також відбувся протест у великому місті Янгоні – мешканці пройшли маршем по центру та скандували, що виступають проти влади диктатора. У протестах взяли участь студенти, інженери, вчителі, монахи.

"Ми не збираємося дозволяти цій воєнній диктатурі перейти до нашого наступного покоління. Ми продовжимо наш протест доти, поки ця диктатура не впаде", - заявив мешканець Янгона Со Маунг Маунг.

За учора на роботу не вийшли десятки тисяч держслужбовців, пише російське бюро BBC. Силовики намагалися розігнати протестувальників та застосовували водомети. Відомо, що декілька людей були травмовані.

Нагадаємо, що 1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.