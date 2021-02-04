Національна поліція відкрила два кримінальних провадження через сутички біля поліцейського управління та офісу телеканалу "НАШ" 4 лютого.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що сьогодні під час акції біля телеканалу за порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб. Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відчинив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював ряд вимог, зокрема щодо закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

Інша справа стосується подій біля Шевченківського районного управління поліції. Там під час акції одна з учасниць заходу напала на журналістів, пошкодила техніку та нанесла тілесні ушкодження одному з представників преси.

За цим фактом відкрите провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Сьогодні близько сотні активістів зібралися біля телеканалу «НАШ» з вимогою закрити медіа, яке не потрапило до санкційного списку.