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У Києві через негоду 5 лютого влада закликала залишити школярів удома

Педагогічні колективи готові організувати навчання дітей у змішаному форматі.

У Києві через негоду 5 лютого влада закликала залишити школярів удома
Фото: Макс Требухов

У зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, Департамент освіти і науки Києва закликав не відправляти дітей до школи.

Згідно з повідомленням пресслужби департаменту, 5 лютого очікується похолодання, ожеледиця і сильний вітер.

"Школи Києва працюватимуть. Але пропонуємо вам, якщо є така можливість, залишити дітей вдома", - сказано в повідомленні.

За словами чиновників, менше навантаження на трафік допоможе комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

У департаменті уточнили, що педагогічні колективи готові організувати навчання дітей у змішаному форматі.

За прогнозом синоптиків,у Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.

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