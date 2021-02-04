Поліцейські Київщини затримали жінку, яка підпалила меблі у готелі в Броварах.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"У місті Бровари жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати, загальною площею 26 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала. Після підпалу вона зникла у невідомому напрямку.

На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували подежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців. Потерпілих немає.

Фото: kv.npu.gov.ua

Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту.

Нагадаємо, 2 лютого у місті Первомайськ на Миколаївщині загорівся супермаркет "Епіцентр". Пізніше було затримано чоловіка, який підозрюється у підпалі. У нього виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Затриманий повідомив поліції, що спеціально приїхав до Первомайська, щоб скоїти підпал. Він не сказав, звідки приїхав, але 90% контактів в його телефоні із Запорізької області.

У поліції заявили, що чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

У пресслужбі "Епіцентру" стверджують, що паліїв було двоє і одному з них нібито вдалося втекти.