Поліцейські Київщини затримали жінку, яка підпалила меблі у готелі в Броварах.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
"У місті Бровари жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати, загальною площею 26 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу, підпалила готельний номер, де тимчасово проживала. Після підпалу вона зникла у невідомому напрямку.
На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували подежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців. Потерпілих немає.
Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту.
Нагадаємо, 2 лютого у місті Первомайськ на Миколаївщині загорівся супермаркет "Епіцентр". Пізніше було затримано чоловіка, який підозрюється у підпалі. У нього виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Затриманий повідомив поліції, що спеціально приїхав до Первомайська, щоб скоїти підпал. Він не сказав, звідки приїхав, але 90% контактів в його телефоні із Запорізької області.
У поліції заявили, що чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
У пресслужбі "Епіцентру" стверджують, що паліїв було двоє і одному з них нібито вдалося втекти.