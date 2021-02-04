Окупанти оприлюднили кілька відео, де його змушують лити бруд на Україну та своїх побратимів.

Російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем Збройних сил України, який зник під час чергування 28 січня.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

"Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. Сьогодні окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з даним військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів", - йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, що дискредитують Збройні Сили України та нашу країну. Наразі деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Фото: facebook.com/kommander.nord

"Але даний випадок ще раз доводить, що російські окупанти здатні на будь-які найпідліші дії, аби лиш нашкодити іміджу захисників України. Просимо військовослужбовців та цивільних в зоні проведення операції Об’єднаних сил бути надзвичайно обережними і в жодному разі не довіряти ворогові", - наголосили військові.

Фото: facebook.com/kommander.nord

Нагадаємо, 21 грудня минулого року бойовики "ЛНР" передали українській стороні молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександра Пупка, який потрапив у полон.

17 грудня бойовики також повернули тіло військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію і там загинув. ТКГ спочатку опублікувала заяву, що військовий "скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Потім на сторінці ТКГ виправили повідомлення, зазначивши, що наразі причини смерті бійця не відомі. Як засвідчила згодом експертиза, насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька. Також на тілі військовослужбовця було виявлено численні синці та пошкодження.

Згодом радник з інформаційної політики української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович пояснив, що помилково оприлюднив версію проросійських бойовиків про смерть військового.