Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС

Схожа ситуація спостерігається у місті Дніпрорудне та найближчих населених пунктах.

В Енергодарі Запорізької області 3 лютого пропало енергозабезпечення та водопостачання. Попередня причина - аварія на Запорізькій тепловій електростанції.

Про це у Facebook повідомив депутат Енергодарської міської ради Анатолій Анохін.

"Все місто без світла ... За всіма ознаками - серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули - аварійний скид пара на ТЕС. Наскільки все серйозно - ніхто нічого сказати не може", - написав депутат.

За його словами, у місті також зупинене водопостачання.

Зі свого боку мер Енергодара Дмитро Орлов у Facebook повідомив, що схожа ситуація спостерігається у місті Дніпрорудне та найближчих населених пунктах.

За інформацією Орлова, електрика пропала близько 19:27. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на Запорізькій ТЕС ДТЕК.

"Все блоки теплової станції раптово сіли на "нуль", - написав Орлов, додавши, що Запорізька ТЕС поки не надала офіційних пояснень з приводу ситуації, що склалась.

"Медико-санітарна частина працює в штатному режимі, пацієнти забезпечені всім необхідним. В штатному режимі працює і Запорізька АЕС - про це повідомив начальник зміни АЕС", - написав мер Енергодара.

Нагадаємо, за інформацією НКРЕКП, в Україні спостерігається критична ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій. Зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС та може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.