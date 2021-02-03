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Окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі проведення операції також виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 2 лютого за дорученням Володимира Зеленського  Офіс президента розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних сил України, що виконують завдання на території Донецької та Луганської областей.

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