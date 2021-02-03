Шмигаль 9 лютого зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 9 лютого, здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

"Генсек НАТО Столтенберг зустрінеться з прем'єр-міністром України Шмигалем у вівторок, 9 лютого 2021 року, в штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі Шмигаль та Столтенберг проведуть спільну пресконференцію - о 17:45 за київським часом.

Нагадаємо, днями у інтерв'ю Axios президент Володимир Зеленський запитав президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

У грудні президент заначав, що Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, що закріплений у Конституції. У міністерстві закордонних справ розраховують, що Україна може стати членом Альянсу до 2030 року.