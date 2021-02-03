Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
«Троянський кінь» вже біля воріт
«Троянський кінь» вже біля воріт
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Шмигаль 9 лютого зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі

Шмигаль та Столтенберг проведуть спільну пресконференцію.

Шмигаль 9 лютого зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 9 лютого, здійснить візит у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, де зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

"Генсек НАТО Столтенберг зустрінеться з прем'єр-міністром України Шмигалем у вівторок, 9 лютого 2021 року, в штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі Шмигаль та Столтенберг проведуть спільну пресконференцію - о 17:45 за київським часом.

Нагадаємо, днями у інтерв'ю Axios президент Володимир Зеленський запитав президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

У грудні президент заначав, що Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, що закріплений у Конституції. У міністерстві закордонних справ розраховують, що Україна може стати членом Альянсу до 2030 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також