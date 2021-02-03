Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Повідомляється, що сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлями Верховної Ради та Кабінету міністрів.

"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.

У поліції попереджають, що у зв’язку з акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі Києва. Правоохоронці просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляли, у Києві 2 лютого під час акції проти незаконних пасажирських перевезень, яка відбулася на вулиці Олени Теліги, скоєно напад на поліцейського. У зв’язку з інцидентом було затримано дев’ятьох осіб.