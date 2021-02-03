Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

В урядовому кварталі сьогодні відбудеться низка акцій.

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Фото: Поліція Києва

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Повідомляється, що сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлями Верховної Ради та Кабінету міністрів.

"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - сказано в повідомленні.

У поліції попереджають, що у зв’язку з акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі Києва. Правоохоронці просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов. 

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомляли, у Києві 2 лютого під час акції проти незаконних пасажирських перевезень, яка відбулася на вулиці Олени Теліги, скоєно напад на поліцейського. У зв’язку з інцидентом було затримано дев’ятьох осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також