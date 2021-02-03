У день суду над Навальним у Росії затримали майже 1,5 тис. людей

У зв'язку з судом над опозиційним політиком Олексієм Навальним у різних містах Росії були затримані 1 408 осіб.

Про це свідчать дані "ОВД-Инфо".

Найбільше затриманих у Москві - 1 145 чоловік. Серед них як ті, кого затримали вдень біля будівлі суду, так і ті, кого схопили ввечері на акції протесту. Ще 248 осіб були затримані в Петербурзі.

Також по одному або кілька затриманих в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі та інших містах.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили ОМОН, який застосовував силу при затриманнях.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального. Вона супроводжувалася надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.