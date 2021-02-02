Столітній британський ветеран Том Мур помер від коронавірусу

Він зібрав мільйони доларів для боротьби з Covid-19.

У Великобританії помер ветеран Другої світової війни сер Том Мур. Йому було 100 років.

Про смерть Тома Мура повідомила Російська служба Бі-бі-сі.

Учора стало відомо, що Мура госпіталізували з пневмонією. У нього діагностували коронавірус.

Мур нещодавно пройшов курс лікування від раку і влітку 2020 року відновлював рухливість після того, як зламав стегно. Він хотів зібрати тисячу фунтів на знак подяки британським медикам і в підсумку зібрав набагато більше, ставши знаменитістю в усьому світі.

За допомогою ходунків ветеран колами ходив по саду, періодично викладаючи відео в YouTube. До свого сторіччя він розраховував пройти 100 кіл. Кампанія Мура виявилася надпопулярною. 17 квітня в прямому ефірі ВВС він закінчив сотий обхід саду, зібравши 17 млн фунтів (23,3 млн доларів). Гроші продовжували надходити і після цього.

До столітнього ювілею Тому Муру було присвоєно почесне звання полковника. У липні він був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою II.