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Столітній британський ветеран Том Мур помер від коронавірусу

Він зібрав мільйони доларів для боротьби з Covid-19.

Столітній британський ветеран Том Мур помер від коронавірусу
Фото: netnews.com.mt

У Великобританії помер ветеран Другої світової війни сер Том Мур. Йому було 100 років.

Про смерть Тома Мура повідомила Російська служба Бі-бі-сі.

Учора стало відомо, що Мура госпіталізували з пневмонією. У нього діагностували коронавірус.

Мур нещодавно пройшов курс лікування від раку і влітку 2020 року відновлював рухливість після того, як зламав стегно. Він хотів зібрати тисячу фунтів на знак подяки британським медикам і в підсумку зібрав набагато більше, ставши знаменитістю в усьому світі.

За допомогою ходунків ветеран колами ходив по саду, періодично викладаючи відео в YouTube. До свого сторіччя він розраховував пройти 100 кіл. Кампанія Мура виявилася надпопулярною. 17 квітня в прямому ефірі ВВС він закінчив сотий обхід саду, зібравши 17 млн фунтів (23,3 млн доларів). Гроші продовжували надходити і після цього.

До столітнього ювілею Тому Муру було присвоєно почесне звання полковника. У липні він був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою II.

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