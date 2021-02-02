Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Володимир Зеленський і сам, щоби збільшити відсоток людей, які будуть вакцинуватися, повністю готовий до вакцинації і хоче це робити, щоб люди побачили, що це безпечно. Нам треба буде внести зміни до плану вакцинації, щоб і Зеленський, і я, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися, тому що він не передбачає органів влади. Я думаю, що ми внесемо такі зміни", - сказав Степанов.

Він визнав, що зараз готовність до щеплення серед громадян України доволі низька, але виразив сподівання, що показник почне збільшуватися, коли вакцинація почнеться.

"Ми хочемо, щоби відсоток українців, яким ми зробимо щеплення, був не менше 60%", - додав він.

Нагадаємо, що за останнім опитуванням групи "Рейтинг" більше половини українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть якщо це буде безкоштовно.

Першу партію вакцини від коронавірусу Україна отримає в середині лютого. Це буде 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech для 58,5 тис. осіб в рамках ініціативи COVAX.

Паралельно протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. Ця вакцина також буде отримана в рамках COVAX.

Україна також законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac з умовою постачання через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз цієї вакцини в кінці лютого.

Шмигаль після повідомлення у ЗМІ про те, що в Україні нібито підпільно завезли вакцину для щеплення "топів" сказав, що сам буде вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки.