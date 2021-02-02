В Офісі президента завтра вирішуватимуть питання третього висунення Вітренка кандидатом у міністри, - джерела

Мова йде про призначення голосування у парламенті вже у цей четвер.

В Офісі президента у середу пройде обговорення висунення Юрія Вітренка кандидатом у міністри енергетики втретє.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

"Завтра в Офісі президента буде ухвалено рішення, чи ставити на четверг (голосування за призначення у парламенті)", - зазначив співбесідник.

Ще одне джерело додало, що народні депутати вчора цікавилися у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, чи будуть висувати Вітренка у міністри втретє.

"Він каже, що так питання зараз не стоїть. Попередили, що не варто випробовувати терпіння фракції", - повідомив співбесідник.

Нагадаємо, що уперше кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики відхилили 17 грудня. Уже 21 грудня його призначили в.о.

Вдруге парламент відмовив Вітренку в призначенні 28 січня. За нього проголосували тільки 204 нардепи. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу", що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна.

"У минулому люди Ахметова не голосували за Вітренка, якого просував Ігор Коломойський. Вітренко домовився з Ахметовим. І тому люди Коломойського не голосували за нього", - пояснили співрозмовники видання.

Також відомо, що фракція "Слуга народу" розглядає дві кандидатури на посаду міністра енергетики у зв'язку з відмовою парламенту призначити Юрія Вітренка. Це "слуги народу" Андрій Герус та Олег Семінський. Пропозиції щодо цих кандидатур обговорювалися у партійних чатах.