Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
ГоловнаПолітика

В Офісі президента завтра вирішуватимуть питання третього висунення Вітренка кандидатом у міністри, - джерела

Мова йде про призначення голосування у парламенті вже у цей четвер. 

В Офісі президента завтра вирішуватимуть питання третього висунення Вітренка кандидатом у міністри, - джерела
Фото: mpe.kmu.gov.ua

В Офісі президента у середу пройде обговорення висунення Юрія Вітренка кандидатом у міністри енергетики втретє. 

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

"Завтра в Офісі президента буде ухвалено рішення, чи ставити на четверг (голосування за призначення у парламенті)", - зазначив співбесідник.

Ще одне джерело додало, що народні депутати вчора цікавилися у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, чи будуть висувати Вітренка у міністри втретє.

"Він каже, що так питання зараз не стоїть. Попередили, що не варто випробовувати терпіння фракції", - повідомив співбесідник.

Нагадаємо, що уперше кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики відхилили 17 грудня. Уже 21 грудня його призначили в.о.

Вдруге парламент відмовив Вітренку в призначенні 28 січня. За нього проголосували тільки 204 нардепи. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу", що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна. 

"У минулому люди Ахметова не голосували за Вітренка, якого просував Ігор Коломойський. Вітренко домовився з Ахметовим. І тому люди Коломойського не голосували за нього", - пояснили співрозмовники видання.

Також відомо, що фракція "Слуга народу" розглядає дві кандидатури на посаду міністра енергетики у зв'язку з відмовою парламенту призначити Юрія Вітренка. Це "слуги народу" Андрій Герус та Олег Семінський. Пропозиції щодо цих кандидатур обговорювалися у партійних чатах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також