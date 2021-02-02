Євросоюз запровадив темно-червоні зони карантину

Люди, які подорожують із району, класифікованого як "темно-червоний", мають пройти тест на COVID-19 і самоізоляцію.

Рада Європейського Союзу оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій - "зеленого", "помаранчевого", "червоного" та "сірого" - на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.

Зазначається, що зі зростанням нових випадків та появою нових штамів коронавірусу більша частина блоку вже в "червоній зоні", тому нові "темно-червоні" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком інфікування.

Наразі країни-члени ЄС повинні перешкоджати всім несуттєвим подорожам до "червоних" та "темно-червоних" районів, водночас намагаючись уникнути перешкод для основних подорожей. Люди, які подорожують із району, класифікованого як "темно-червоний", мають пройти тест на COVID-19 і самоізоляцію.

Нагадаємо, 22 січня Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу. У "червону" зону увійшли усі країни-сусіди України, окрім Молдови.

27 грудня минулого року у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду.