Лідери країн ЄС виступили за нові обмеження щодо туристичних поїздок

На карті пандемії запровадили темно-червоні зони, до приїжджих з яких будуть застосовані жорсткіші вимоги.

На відеосаміті лідерів країн Європейського Союзу, який відбувся вечері 21 січня, обговорювали ситуацію на внутрішніх і зовнішніх кордонах ЄС.

За підсумками зустрічі глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але "можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок" та жорсткіші вимоги до тестування, пише Politico.

"Окрім того, через нові штами коронавірусу, поряд зі стрімким зростанням загальної кількості заражень, змусили чиновників ЄС запропонувати нові способи визначення найбільш постраждалих районів, додавши категорію "темно-червоний" на карти пандемії. Раніше рівень захворюваності показували зелена, оранжева та червона зони", - сказано в повідомленні.

Хоча члени Ради заявляли, що хочуть тримати кордони відкритими, вони заявили, що щодо районів, позначених як темно-червоні, можуть застосовуватися жорсткіші обмеження на несуттєві поїздки та більш жорсткі вимоги до тестування.

"Ми пропонуємо, щоб нещодавно введена категорія темно-червоної зони показала, що в цій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні", - заявила на пресконференції після засідання президент Комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, приїжджі з темно-червоних зон повинні будуть проходити тести до від'їзду і відбувати карантин після прибуття до ЄС. Усі необов'язкові подорожі повинні бути строго не рекомендовані між країнами ЄС і за його межі.

Нагадаємо, раніше ВООЗ виступила проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках.