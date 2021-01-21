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Світовий Банк надасть Україні 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти ковіду

Кошти виділяють у межах програми "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні".

Світовий Банк надасть Україні 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти ковіду
Фото: ABS-CBN News

Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі близько 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна отримає кошти на закупівлю вакцин від COVID-19. Таку допомогу надає Світовий банк. Близько 2,5 млрд грн планується виділити для нового проекту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні"", - сказала вона.

Шаталова пояснила, що переговори зі Світовим банком тривали з грудня 2020 року.

"Відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року. В рамках підготовки проекту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від ковіду має розпочатися у лютому цього року, а застосовуватимуться лише вакцини, які дозволені в країнах із жорсткою регуляторною політикою - США, ЄС, Швейцарія тощо. На старті планують вакцинувати 367 тисяч осіб.

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що українці, які не входять у пріоритетні групи та не можуть найближчим часом розраховувати на безкоштовну вакцину від держави, зможуть купити її.

Також у лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer.

Згідно з соцопитуванням групи "Рейтинг", більше половини українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусної хвороби, навіть якщо це буде безкоштовно.

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