Голова НБУ оцінив шанси отримати другий транш МВФ як високі

Голова Національного банку Кирило Шевченко оцінив шанси на отримання другого траншу від Міжнародного валютного фонду як високі.

Про це він сказав на брифінгу, відмовившись, проте, від розлогих коментарів, пославшись на те, що переговори ще тривають.

"Наразі триває робота місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Ми оцінюємо шанси перегляду як високі. Переговори тривають, прогрес, безумовно, є", - сказав Шевченко журналістам.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.