НБУ відсудив у ексдепутата Клімова 309 млн грн

Одеський апеляційний суд зобов'язав колишнього власника Імексбанку, колишнього народного депутата Леоніда Клімова повернути Національному банку 309 млн гривень за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

Це рішення було прийнято ще 24 листопада, але НБУ отримав його тільки в кінці грудня, повідомила пресслужба регулятора.

Рішення Приморського райсуду Одеси, який у 2018 році відхилив позов НБУ, скасовано.

Справа стосується стабілізаційного кредиту, який було надано Імексбанку в листопаді 2014 року для підтримки ліквідності. НБУ виділив гроші на два роки за відсотковою ставкою в розмірі 21% річних, з погашенням кредиту і сплатою відсотків за користування ним.

Клімов підписав договір поруки, яким зобов'язався відповідати за належне виконання Імексбанком своїх зобов`язань.

У січні 2015 року Імексбанк збанкрутував, а в травні того ж року його відправили на ліквідацію.

Ця справа розглядається по другому колу. В 2016 році Приморський райсуд м. Одеси задовольнив позов НБУ, але Апеляційний суд Одеської області це рішення скасував. Потім у 2017 році Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував рішення судів обох інстанцій та направив позов на новий розгляд.

Клімов був найбільшим акціонером Імексбанку і до 2019 року - членом комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.