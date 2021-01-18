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Forbes склав рейтинг кращих роботодавців України

До першої п'ятірки рейтингу увійшли тютюнова компанія JTI, мобільний оператор "Київстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel і IT-компанія Intellias.

Forbes склав рейтинг кращих роботодавців України

Журнал Forbes-Україна спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua представив рейтинг кращих роботодавців України. У список з 50 позицій увійшли як українські компанії, так і представництва міжнародних корпорацій.

Для складання рейтингу його автори опитали 11 тисяч чоловік і 150 великих українських компаній, які сформували 60% підсумкової оцінки, а також експертів ринку, чия думка вплинула на 20% оцінки. Ще 20% було отримано завдяки інформації з відкритих джерел.

До першої п'ятірки рейтингу увійшли тютюнова компанія JTI, мобільний оператор "Київстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel і IT-компанія Intellias. Також серед кращих роботодавців є фармацевтична компанія "Дарниця", підприємства паливно-енергетичного комплексу ДТЕК, "Нафтогаз", міжнародні гіганти Coca-Cola, McDonalds і Pepsi, фінансові установи, медіа та підприємства харчової промисловості.

"Перед складанням рейтингу ми звернулися до керівників HR-підрозділів 150 найбільших українських компаній з пропозицією поширити анкету-опитувальник серед своїх співробітників. У підсумку було опитано 11 тисяч осіб. Одні хвалили своїх роботодавців за турботу під час пандемії і можливості для розвитку, інші критикували за невисокі зарплати і необхідність працювати понаднормово. У всіх компаніях, представлених в рейтингу, більше половини опитаних співробітників готові рекомендувати своє місце роботи друзям і родичам ", - зазначили автори рейтингу.

У редакційній статті також зазначено, що серед усіх чинників, які формували підсумкову оцінку компаній в рейтингу, 25% склала лояльність співробітників, 20% - зарплата, 10% - інформаційна відкритість, 5% - наявність соцпакету і його складові, 5% - можливість розвитку в компанії, 5% - відчуття, що керівництво дбає про своїх співробітників під час коронакризи і 10% - інші чинники, такі, як можливість отримання премії, офіційне оформлення, відсутність проблем з оформленням відпусток і лікарняних.

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