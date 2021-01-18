Україна побудує міст в Молдову за власний рахунок

Україна планує за власний рахунок побудувати міст через Дністер в Ямполі.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про нову автомагістраль між Києвом та Кишиневом.

"Одним із проєктів, який ми почнемо негайно, стане будівництво мосту через річку Дністер у районі Ямпіль-Косеуць, і відповідної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів. І не просто з’єднає, а дозволить майже за 5 годин доїхати автомобілем від Києва до Кишинева через новозбудований міст", - сказав Жовква.

"Фінансування будівництва цього мосту здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України. Наголошу, будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України. Укравтодор уже працює над відповідним нормативно-правовим забезпеченням цього фінансування. Так само Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до мосту. Там більшу частину вже побудовано, відновлено або реконструйовано. Залишилося завершити будівництво решти. Молдова, зі свого боку, добудовуватиме власну частину цієї магістралі", - сказав він.

Нагадаємо, що міст у Ямполі замість порому анонсувала ще попередня влада. Зараз зв'язок між Україною і Молдовою через річку Дністер у межах Вінницької області забезпечується єдиним мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Під час візиту президентки Молдови Маї Санду Володимир Зеленський повідомив про "амбітну ціль" - будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишинів. Санду заявила, що країни хотіли б покращити інфраструктуру на шляху Кишинів - Сорока - Ямпіль - Київ, що дозволить створити транспортний коридор, який може стати найшвидшим маршрутом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.