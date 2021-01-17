Рішення про граничну ціну на газ Кабмін схвалить 18 січня (оновлено)

Рішення про граничну ціну на газ Кабінет Міністрів України прийме завтра, 18 січня.

Про це повідомила заступник голови Офісу президента України Юлія Свириденко, інформує кореспондент Lb.ua.

Вона зазначила, що гранична ціна складе 6,99 грн за кубометр і буде діяти для постачальників газу побутовим споживачам і постачальника "останньої надії", яким є НАК “Нафтогаз України”.

Оновлення 14:22. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у свою чергу написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що “відповідне рішення Уряд ухвалить найближчим часом і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону”.

Також у Верховній Раді мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр.

“Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня. Державна компанія “Нафтогаз” готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше”, – додав Шмигаль.

Окрім того, є доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

“Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі Уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках”, – зазначив керівник українського уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України уточнив, що термін дії граничної ціни на газ обмежений 31 березня 2021 року.

Раніше граничну ціну пропонувалося ввести "на термін карантину або до кінця опалювального сезону".

Міністерство енергетики запропонувало встановити граничну ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго в розмірі 6,99 грн (з ПДВ) за кубометр строком з 1 лютого до кінця карантину або опалювального періоду.

Крім того, Кабінет міністрів запропонував ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону. Повідомлялося, що орієнтовно це запрацює з лютого. Пропонована ціна склала 6,99, а деякі облгази зараз продавали за 10 і вище гривень за кубометр.

З серпня 2020 року ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення за фіксованою ціною.

14 січня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів. Місія МВФ цього тижня саме розпочала роботу з Україною. Від неї залежить виділення другого траншу в межах програми stand-by.

Після масових протестів через здорожчання ціни на газ влада провела декілька нарад.