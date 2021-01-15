Переважна більшість пенсіонерів - 4,59 млн людей (41,2%) отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень.

Станом на 1 січня 2021 року пенсії у розмірі понад 10 000 гривень в Україні отримують 336 985 осіб. Таких усього 3% від загальної кількості пенсіонерів.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Пенсії від 5001 грн до 10 000 грн отримують 1,29 млн людей, від 4001 до 5000 грн - 898,53 тис. людей, від 3001 до 4000 грн - 2,13 млн людей.

Переважна більшість пенсіонерів - 4,59 млн людей (41,2%) отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень.

Пенсії до 1400 грн отримують 73 746 людей (0,7%).

Всього в Україні 11,13 млн осіб пенсійного віку. Середній розмір пенсійної виплати складає 3507 грн.

Фото: https://www.pfu.gov.ua/

Нагадаємо, з 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб в Україні збільшився на 300 гривень - до 2400 гривень з 2100 грн.