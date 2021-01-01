В Україні збільшився розмір пенсій

Підвищення охопить тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для чоловіків і 25 років - для жінок.

З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб збільшується на 300 гривень - з 2100 гривень до 2400 гривень.

Такі зміни передбачає закон про державний бюджет на 2021 рік, повідомляють "Українські новини".

Підвищення охопить тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для чоловіків і 25 років - для жінок.

Підвищення пенсій пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму, який з 1 січня становитиме 2 189 гривень. Наступні підвищення цього показника заплановані на 1 липня - до 2 294 гривень та 1 грудня - 2 393 гривень.

Крім того, також будуть продовжені щомісячні доплати до пенсії до 500 гривень особам від 80 років, які мають стаж від 20 років.

Зі зростанням мінімалки в 2021 році також заплановано ще кілька підвищень пенсій:

З 1 березня запланована індексація пенсій на 11%, а з квітня - автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.

З липня 2021 року заплановано доплати пенсіонерам у віці від 75 до 80 років по 400 гривень.

При цьому пенсіонери старше ніж 80 років отримуватимуть доплати в 600 гривень, а розмір мінімальної пенсії для них становитиме 2 600 гривень.

Також в квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу роботи.

Нагадаємо, розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня збільшується на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Наступне збільшення "мінімалки" очікується 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.