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Bitcoin побив три рекорди за п’ять днів

Курс криптовалюти уперше перевищив $29 тисяч.

Bitcoin побив три рекорди за п’ять днів

У четвер, 31 грудня, курс криптовалюти Bitcoin досяг рекордної позначки 29 280 доларів США.

Про це свідчать дані Coin Desk.

З початку року курс біткоїну виріс більш ніж учетверо.

Станом на 9:30 за київським часом курс скорегувався до 29 193 долари.

Учора курс Bitcoin побив попередній рекорд в 28 352,63 доларів США, встановлений менш ніж за 72 години до цього, перетнувши позначку 28,5 тис. доларів США.

Зазначалося, що вартість криптовалюти росте на тлі новин з США, де Федеральний резерв разом з іншими банками друкує гроші, намагаючись уникнути найгірших економічних наслідків пандемії COVID-19. Президент США Дональд Трамп наразі просуває у Конгресі ухвалення ще більшого пакета допомоги.

Багато людей розглядають ці дії як потенційні каталізатори інфляції, які матимуть негативні наслідки для курсу долара США. Водночас ці фактори можуть бути позитивними для Bitcoin.

У листопаді Bitcoin побив свій історичний максимум у $19 857. Уже в грудні вартість перевищила 20 000 доларів.

Вплинути на курс Bitcoin могли оголошення про угоди з ним - інвестфонд Ruffer з активами $27 млрд оголосив про вкладення $15 млн в головну криптовалюту, а американська компанія MassMutual (чий інвестиційний фонд перевищує $235 млн) придбала 5470 Bitcoin на $100 млн.

Американська платіжна система PayPal у листопаді відкрила свою криптовалютну платформу для всіх користувачів у США після тестування сервісу на обмеженій аудиторії. За допомогою цієї функції користувачі можуть купувати, зберігати і продавати низку криптовалют, включаючи біткойн, у додатку PayPal.

До того пік був у грудні 2017 року, коли Bitcoin коштував $19 799. 

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