Курс Bitcoin перетнув позначку $23 тисячі

Курс криптовалюти Bitcoin за добу зріс на 18,89% та 17 грудня сягнув позначки у 23,23 тисячі доларів США.

Про йдеться у даних Coindesk.

Днем раніше курс криптовалюта досяг рекордного за три роки значення в понад 20 тисяч доларів.

За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

До цього історичний максимум криптовалюта побила в листопаді, коли зросла до $19 857. Попередній пік був у грудні 2017 року, коли Bitcoin коштував $19 799. Прихильники криптовалюти очікують подальшого зростання її курсу аж до $22 тисяч.