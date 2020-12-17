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Курс Bitcoin перетнув позначку $23 тисячі

Учора курс криптовалюти зріс до 20 тис. доларів

Курс Bitcoin перетнув позначку $23 тисячі
Фото: adevarulfinanciar.ro

Курс криптовалюти Bitcoin за добу зріс на 18,89% та 17 грудня сягнув позначки у 23,23 тисячі доларів США.

Про йдеться у даних Coindesk.

Днем раніше курс криптовалюта досяг рекордного за три роки значення в понад 20 тисяч доларів.

За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

До цього історичний максимум криптовалюта побила в листопаді, коли зросла до $19 857. Попередній пік був у грудні 2017 року, коли Bitcoin коштував $19 799. Прихильники криптовалюти очікують подальшого зростання її курсу аж до $22 тисяч.

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