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"Укрзалізниця" уклала перший договір про приватну тягу на коліях

Першим учасником пілотного проєкту стала "Українська локомотивобудівна компанія".

"Укрзалізниця" уклала перший договір про приватну тягу на коліях
ДС3
Фото: wikipedia.org

"Укрзалізниця" уклала перший договір в рамках впровадження пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що першим учасником пілотного проєкту стала "Українська локомотивобудівна компанія". Вона була допущена до участі в проєктах наказами Міністерства інфраструктури №540 і №791, якими також були визначені ділянки залізничних колій загального користування, де компанія почне реалізацію проєкту.

В УЗ уточнили, що приватні локомотиви працюватимуть на маршрутах Стрий - Івано-Франківськ, Тернопіль - Шепетівка, Шепетівка - Калинівка 1, Старокостянтинів 2 - Гречани, Старокостянтинів 1 - Гречани, Старокостянтинів 2 - Калинівка 1, Старокостянтинів 1 - Калинівка 1, Гусятин - Ярмолинці - Гречани, Кам’янець-Подільський - Гуменці - Балин - Дунаївці - Ярмолинці - Гречани, Соснівка - Коростень, Сокаль - Клепарів.

Нагадаємо, раніше у грудні з Києва вперше за 6 років вирушив потяг до Авдіївки.

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