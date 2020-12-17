Банки з 31 грудня перейдуть на новорічний графік роботи

З 31 грудня українська банківська система перейде на новорічний графік роботи.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Згідно з рішенням Національного банку, 30 грудня СЕП працюватиме до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюватимуть у звичайному режимі.

31 грудня до 13:00 у системі електронних платежів можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані в НБУ та органи Держказначейства. НБУ і органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчиться о 13:00.

1 січня 2021 року банківський день у СЕП почнеться о 9:00 з датою банківського дня 4 січня 2021 року.

1-3 січня включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 4 січня. У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами.

4-6 січня СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

День роботи банків переноситься з п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня.

16 січня міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 16 січня.

17 січня міжбанківські перекази через СЕП здійснюються з датою банківського дня 18 січня.

У період з 31 грудня по 4 січня включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року.

1-3 та 7-10 січня банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.