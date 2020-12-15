Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове запевнила, що у Санта-Клауса є імунітет до COVID-19 і він зможе доставляти різдвяні подарунки дітям у всьому світі.

Про це Марія ван Керкхове заявила на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста.

"Я розумію тривогу дітей, які хвилюються, що Санта-Клаус не зможе прийти, адже він літня людина і входить до групи ризику. Але можу вам сказати, що у нього є імунітет. Ми недавно з ним спілкувалися, він прекрасно почувається. Місіс Клаус теж в порядку", - розповіла вона.

За її словами, у світі було ослаблено обмежувальні заходи, щоб Санта-Клаус міг прийти в гості з подарунками до всіх дітей. Крім того, експерт порадила всім дотримуватися правил, запроваджених для боротьби з коронавірусом.

"Але дуже важливо, щоб діти по всьому світу розуміли, що фізичне дистанціювання як з боку Санти, так і них самих має суворо дотримуватися. І дуже важливо, щоб діти слухалися маму і тата і йшли спати раніше у переддень Різдва", - сказала чиновник ВООЗ, у якої двоє маленьких синів.

Зауважимо, що за час пандемії коронавірус був виявлений більш ніж у 71 млн осіб у світі. З них понад 1,6 млн померли.