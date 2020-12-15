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Генпрокурор США пішов у відставку після суперечок із Трампом щодо "махінацій" на виборах

Трамп повідомив про звільнення Барра за кілька хвилин після того, як Байден набрав 270 голосів колегії виборників. 

Генпрокурор США пішов у відставку після суперечок із Трампом щодо "махінацій" на виборах
Трамп і Барр
Фото: EPA

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку на тлі суперечки з чинним главою Білого дому Дональдом Трампом через "махінації" на виборах.

Раніше Барр засвідчив, що серйозних порушень виборчого процесу не було, Трамп же наполягав, що були, а Барр не захотів їх знайти, і назвав його "великим розчаруванням". Тепер же президент, коментуючи відставку Барра, заявив, що його звільнення відбулося по-дружньому, зазначає Financial Times.

Трамп повідомив про відставку генпрокурора за кілька хвилин після того, як Джо Байден офіційно отримав 270 голосів колегії виборників, необхідних для перемоги на президентських виборах.

Трамп написав у Twitter, що їхні з Барром відносини "були дуже добрими, він зробив видатну роботу".

За словами Трампа, Барр залишить посаду незадовго до Різдва, щоб провести час із родиною, а його місце тимчасово займе заступник генерального прокурора Джефф Розен.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що Вільям Барр розглядає можливість відставки ще до закінчення терміну президентства Дональда Трампа в січні.

Барр визнав, що Міністерство юстиції не виявило широкомасштабної фальсифікації під час голосування. Трамп же тривалий час наполягав, що Байден нібито міг здобути голоси завдяки махінаціям.

Трамп був розчарований генпрокурором через визнання того, що не було виявлено фальсифікацій на виборах. Він звинувачував Барра під час заходу в Овальному кабінеті, стверджуючи, що той "нічого не зробив" для виявлення фальсифікацій виборців - і президент відмовився сказати, чи довіряє власному генеральному прокурору.

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