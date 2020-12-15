Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

Байден выступает с речью после того, как был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года в Уилмингтоне, штат Делавэр

У США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Про це інформує Associated Press.

"Демократ Джо Байден долає поріг у 270 голосів при підрахунку голосів колегії вибірників, офіційно заявляє свою перемогу на президентських виборах", - йдеться у повідомленні.

Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа, передає Reuters.

Раніше колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США - він набрав необхідні 270 голосів. Останніми проголосували виборці Гаваїв. Усі чотири голоси вибірників тут отримав Байден.

У своєму зверненні до країни обраний президент Джо Байден закликав американців до єднання і заявив про перемогу демократичного процесу.

"Тепер ми знаємо, що ніщо – ані пандемія, ані зловживання владою – не може загасити полум’я демократії. Настав час перегорнути сторінку, об’єднатися, залікувати рани", - наголосив Байден.

Водночас він розкритикував спроби виборчого штабу Дональда Трампа і його прихильників оскаржити результати виборів у судах різних інстанцій. Він оцінив як відмову поважати верховенство закону відкинутий Верховним судом 11 грудня позов генерального прокурора Техасу із закликом визнати незаконними результати голосування в чотирьох штатах.

Очікується, що члени Конгресу підтвердять голосування Колегії виборників 6 січня. 20 січня Байден буде приведений до присяги як 46-й президент.