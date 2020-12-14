У Туреччині оголосили комендантську годину на Новий рік

Уряд Туреччини запроваджує комендантську годину для стримування темпів поширення коронавірусної хвороби. Заборона виходити з дому діятиме протягом 4 днів - з 21 години 31 грудня до 5 години ранку 4 січня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції в Анкарі після засідання кабінету міністрів, передає Daily Sabah.

“Завдяки нашим заходам досі ми можемо спостерігати серйозне зниження числа пацієнтів і смертей від COVID-19 в порівнянні з іншими країнами”, - сказав Ердоган.

Порушникам загрожують штрафи.

Станом на понеділок в Туреччині зареєстровано в цілому 16 646 смертей від коронавірусу, понад 1,63 мільйони людей вилікувалися від хвороби. На сьогодні в країні зареєстровано понад 1,86 мільйона підтверджених випадків.

Нагадаємо, 30 листопада влада Туреччини посилила обмежувальні заходи через ситуацію з поширенням коронавірусу. Нові заходи передбачали посилення режиму комендантської години, яка поширюється на всю територію країни не лише по вихідних, але і по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.