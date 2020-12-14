Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників

Це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.

Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотників для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що ці проекти мають радикальним чином посилити бойові спроможності Військово-Морських Сил ЗС України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні.

За словами Андрія Тарана, це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.

Нагадаємо, в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари 16 жовтня було підписано Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини в галузі оборонно-промислових проектів.

У той самий час було підписано Рамкову військову угоду між Україною та Туреччиною. Документ передбачає розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці.