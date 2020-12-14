Сьогодні до поліції Києва від журналістки одного із місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Видубичі" під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події, інформує пресслужба столичної поліції.

Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника задля притягнення його до відповідальності.

Телеканал Kyiv Live оприлюднив відео нападу.

"На журналістку Kyiv Live Камілу Мамедову напали просто під час прямого включення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналістка отримала синець на щоці та набряк. Зараз Каміла Мамедова перебуває у медичному закладі, знімає побої.

Вона розповіла, що не очікувала будь-якого нападу, адже тема, за якою знімали сюжет, не провокативна (йшлося про прибирання на дорогах Києва, - ред.). Припускає, що чоловік, який напав на них, "був п’яним".

Як повідомляли, в Одеській області напали на головного редактора місцевого видання Романа Варшанідзе, коли той знімав матеріал про місцеві вибори.