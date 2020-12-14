Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля метро "Видубичі" в Києві на журналістку в прямому ефірі напав невідомий

Поліція встановлює особу зловмисника.

Біля метро "Видубичі" в Києві на журналістку в прямому ефірі напав невідомий
Фото: скрін відео

Сьогодні до поліції Києва від журналістки одного із місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Видубичі" під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події, інформує пресслужба столичної поліції.

Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника задля притягнення його до відповідальності.

Телеканал Kyiv Live оприлюднив відео нападу.

"На журналістку Kyiv Live Камілу Мамедову напали просто під час прямого включення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналістка отримала синець на щоці та набряк. Зараз Каміла Мамедова перебуває у медичному закладі, знімає побої.

Вона розповіла, що не очікувала будь-якого нападу, адже тема, за якою знімали сюжет, не провокативна (йшлося про прибирання на дорогах Києва, - ред.). Припускає, що чоловік, який напав на них, "був п’яним".

Як повідомляли, в Одеській області напали на головного редактора місцевого видання Романа Варшанідзе, коли той знімав матеріал про місцеві вибори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також