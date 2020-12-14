Рятувальники попередили про ожеледицю і туман у значній частині країни

У ДСНС закликають українців бути обережними.

У вівторок, 15 грудня, у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники закликають українців бути обережними.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають у ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок у північно-східній частині України прогнозують дощ і мокрий сніг, на решті території - без опадів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня через погіршення погодних умов обмежували рух транспорту у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській і Житомирській областях.

11 грудня у Києві через негоду громадський транспорт курсував без дотримання графіка, призупинив роботу міський фунікулер.

Лише за 10 грудня на території України було зареєстровано 1 435 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. З них 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.