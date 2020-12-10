У кількох областях через негоду обмежили рух вантажівок і автобусів (оновлено)

На Тернопільщині та Хмельниччині обмеження вже зняли.

У Тернопільській та Рівненській областях з 11:00 10 грудня обмежили рух вантажного транспорту та автобусів.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами склалася складна ситуація із забезпечення проїзду автотранспорту на автодорогах державного значення області. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі автотранспорту з 11-ї години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області.

Поліція закликає водіїв бути уважними та обережними.

Оновлення. Станом на 14:30 тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Тернопільській та Хмельницькій областях знято. Залишається обмеження руху в Рівненській області.

За інформацією ДСНС, на даний час ускладнень руху та заторів не спостерігається.