Для комфортного святкування Хануки в умовах карантину головний рабин Києва Йонатан Маркович та єврейська громада Києва додатково до щомісячної роздачі посилок з харчами першої необхідності надіслали більш ніж дві тонни допомоги. Це традиційні смаколики і харчові набори усім потребуючим цього вірянам та представникам незахищених верств населення України.
Логістичним партнером реалізаціїї доброї справи стала велика міжнародна поштова компанія Meest, повідомили у єврейській громаді Києва.
"У наборах, зокрема, вітаміни C та D, цинк, одноразові засоби індивідуального захисту (маски та рукавички), антисептики та мініатюрні традиційні світильники Ханукії разом зі смачними пончиками. А також продукти, які потрібні для приготування латкес (це різновид картопляного млинця на кшталт дерунів в єврейській кухні, який традиційно готують на святкування Хануки)", - розповів рабин Маркович.
Як і торік, урочиста церемонія запалювання Ханукальних свічок мала відбутися у Верховній Раді України. Але через пандемію COVID-19, заради дотримання санітарних норм, церемонія запалювання Ханукальних свічок буде розбита на дві частини та відбудеться на відкритому повітрі.
"І не в синагозі, адже усі синагоги ще з березня, з самого початку карантину", - зазначив речник єврейської громади Києва Леонід Барац.
Захід вирішили проводити біля нового соціального центру "Бейт Менахем" на вулиці Саксаганського, який незабаром відкриє двері для всіх охочих і потребуючих.
Святкування проходитиме з дотриманням усіх карантинних вимог.
Сьогодні головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович разом з повноважним та надзвичайним послом Держави Ізраїль в Україні Йоелем Ліоном за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля урочисто запалять перші Ханукальні свічки.
Завтра, 15 грудня, святкова церемонія відбудеться за участі народних депутатів, представників ООН та послів європейських країн.
"Вже багато років святкують Хануку як загальнодержавне свято у Франції, Великобританії, Німеччині та США. Керівники країн записують відеозвернення, запалюють Ханукію, а у Білому домі є навіть офіційний Ханукальний бенкет та прийом. І президенти США Джиммі Картер і Рональд Рейган щорічно запалювали Ханукію ще 40 років тому. І сьогодні, ми, українські євреї, пишаємося тим, як наша країна приймає все більше західних цінностей і така полікультурна", - зазначає Леонід Барац.
У єврейській громаді Києва сподіваються, що, попри пандемію, українці зможуть відчути всю енергію Хануки та веселі традиції свята.
"Нам дуже важливо справді принести не лише фізичне світло людям. А ще й нагадати їм, що треба берегти себе. І як казала наймудріша людина в історії - Цар Соломон: "Все проходить, й це теж пройде!". І з Божою допомогою наступного року ми будемо без страхів танцювати та дарувати один одному тепло обійм", - оптимістично зазначив головний рабин Києва.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав юдеїв з Ханукою.
Ханука - одне з найбільших єврейських свят, починається 25 числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Цьогоріч ці дні припадають на період з 10 по 18 грудня.
У це свято іудеї згадують про звільнення й очищення Єрусалимського храму в другому столітті до нашої ери.