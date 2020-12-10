Для комфортного святкування Хануки в умовах карантину головний рабин Києва Йонатан Маркович та єврейська громада Києва додатково до щомісячної роздачі посилок з харчами першої необхідності надіслали більш ніж дві тонни допомоги. Це традиційні смаколики і харчові набори усім потребуючим цього вірянам та представникам незахищених верств населення України.

Логістичним партнером реалізаціїї доброї справи стала велика міжнародна поштова компанія Meest, повідомили у єврейській громаді Києва.

Фото: Леонід Барац

Фото: Леонід Барац

"У наборах, зокрема, вітаміни C та D, цинк, одноразові засоби індивідуального захисту (маски та рукавички), антисептики та мініатюрні традиційні світильники Ханукії разом зі смачними пончиками. А також продукти, які потрібні для приготування латкес (це різновид картопляного млинця на кшталт дерунів в єврейській кухні, який традиційно готують на святкування Хануки)", - розповів рабин Маркович.

Як і торік, урочиста церемонія запалювання Ханукальних свічок мала відбутися у Верховній Раді України. Але через пандемію COVID-19, заради дотримання санітарних норм, церемонія запалювання Ханукальних свічок буде розбита на дві частини та відбудеться на відкритому повітрі.

"І не в синагозі, адже усі синагоги ще з березня, з самого початку карантину", - зазначив речник єврейської громади Києва Леонід Барац.

Захід вирішили проводити біля нового соціального центру "Бейт Менахем" на вулиці Саксаганського, який незабаром відкриє двері для всіх охочих і потребуючих.

Святкування проходитиме з дотриманням усіх карантинних вимог.

Сьогодні головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович разом з повноважним та надзвичайним послом Держави Ізраїль в Україні Йоелем Ліоном за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля урочисто запалять перші Ханукальні свічки.

Завтра, 15 грудня, святкова церемонія відбудеться за участі народних депутатів, представників ООН та послів європейських країн.

Фото: Леонід Барац

"Вже багато років святкують Хануку як загальнодержавне свято у Франції, Великобританії, Німеччині та США. Керівники країн записують відеозвернення, запалюють Ханукію, а у Білому домі є навіть офіційний Ханукальний бенкет та прийом. І президенти США Джиммі Картер і Рональд Рейган щорічно запалювали Ханукію ще 40 років тому. І сьогодні, ми, українські євреї, пишаємося тим, як наша країна приймає все більше західних цінностей і така полікультурна", - зазначає Леонід Барац.

У єврейській громаді Києва сподіваються, що, попри пандемію, українці зможуть відчути всю енергію Хануки та веселі традиції свята.

"Нам дуже важливо справді принести не лише фізичне світло людям. А ще й нагадати їм, що треба берегти себе. І як казала наймудріша людина в історії - Цар Соломон: "Все проходить, й це теж пройде!". І з Божою допомогою наступного року ми будемо без страхів танцювати та дарувати один одному тепло обійм", - оптимістично зазначив головний рабин Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав юдеїв з Ханукою.

Ханука - одне з найбільших єврейських свят, починається 25 числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Цьогоріч ці дні припадають на період з 10 по 18 грудня.

У це свято іудеї згадують про звільнення й очищення Єрусалимського храму в другому столітті до нашої ери.