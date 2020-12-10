Права та обов’язки: як не втратити баланс

Тому, саме цього дня, хочу нагадати депутатам Верховної Ради, Уряду та Президенту, що ми повинні разом плідно працювати над виконанням ключових завдань, тим самим виконувати свої обов’язки у напрямку захисту прав людини.
Вибори закінчилися, саме час відкласти на другий план політичні уподобання та забути кольори партійних прапорів, щоб спільно працювати над вирішенням нагальних питань.
1. Привести українське законодавство у відповідність до високих стандартів ООН, ОБСЄ та Ради Європи.
2. Захистити права усіх національних спільнот та забезпечити широкі можливості для культурного розвитку і збереження самоідентичності.
3. Створити надійний фундамент для реінтеграції мешканців окупованого Донбасу та Криму.
На жаль, ми часто спостерігаємо байдужість з боку міністерств та відомств. Чому праця одних нівелюється через нехтування своїми прямими обов’язками іншими?
Невже так ми хочемо будувати правову державу? Думаю, ні.
Як народний депутат, у силу своїх повноважень намагаюся діяти в інтересах громадян.
Великим успіхом вважаю той факт, що за минулий рік Верховна Рада ухвалила 6 законопроектів та 2 постанови, підготовлені нашим Комітетом.
Серед них:
- Зміни до закону, які дозволяють тимчасово перемішеним особам оформляти документи за своїм теперішнім фактичним місцем проживання.
- Прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб».
- Прийняття Закону, який дав можливість тисячам людей отримати офіційний статус апатрида та користуватись соціальними гарантіями, які він надає.
- Постанову про звернення до Уряду щодо налагодження залізничного сполучення Луганської області з іншими регіонами України, оскільки наразі вона фактично відрізана від держави.
Це стало можливим завдяки ефективній співпраці з громадським сектором, міжнародними партнерами та підтримці народних депутатів.
Разом ми провели низку круглих столів та конференцій, що стосувались протидії насильству в зоні конфлікту, посилення ролі жінок у миротворчих процесах, гуманітарній підтримці людей на Сході України, компенсації за втрачене внаслідок війни житло та багато інших проблем.
Це не просто слова, це реальні дії з причинно-наслідковим зв’язком, це виконання своїх обов’язків, задля захисту прав.