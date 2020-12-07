ЄС затвердив санкції за порушення прав людини в світі, - ЗМІ

Рада Європейського Союзу із закордонних справ без обговорення затвердила постанову і регламент щодо глобальних обмежувальних заходів за серйозні порушення і зловживання у сфері прав людини на зразок "Акта Магнітського" у США.

Про це повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністри закордонних справ ЄС схвалили режим санкцій ЄС у сфері прав людини. Він набуде чинності 10 грудня", - написав Йозвяк в Твіттері.

Це законодавство готувалося давно і в багатьох ЗМІ отримало умовну назву "європейського акту Магнітського" за аналогією із законом США. В ЄС відзначають, що практика законотворчості Євросоюзу не передбачає присвоєння законодавчим актам конкретних імен.

Новий рамковий документ про санкції за грубі порушення прав людини націлений на фізичних осіб і організації - як державні, так і недержавні. На відміну від уже чинних санкційних режимів ЄС щодо конкретних країн, він буде "тематичним", а не "географічним". Тобто забезпечить Євросоюзу гнучкість для впливу на встановлених ним порушників прав людини в усьому світі, незалежно від громадянства і місцезнаходження.

Пропозиції про внесення в санкційні списки зі своїми обґрунтуваннями будуть виходити від держав-членів ЄС. Затверджуватися вони будуть одноголосним рішенням Ради ЄС.

"Акт Магнітського" - ухвалений США та кількома країнами Євросоюзу закон, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушення прав людей. Названий так на честь російського адвоката Сергія Магнітського, який помер у московському СІЗО. Вважається, що кримінальну справу щодо нього було порушено на знак помсти за розкриття корупційної схеми.

Люди зі списку "Акта Магнітського" не можуть в'їжджати в США, їхнє майно було заарештовано, а корупційні рахунки закриті.

Нагадаємо, у вересні в МЗС України заявили, що влада планує "Акт Сенцова" за прикладом "Акта Магнітського" з метою застосування санкцій проти осіб, винних у порушенні прав людини. Також у МЗС анонсували створення системи моніторингу ефективності санкцій. Очікується, що вона додасть аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

У квітні 2014 Європарламент затвердив список осіб з 32 громадян Росії, проти яких можуть бути введені санкції у зв'язку зі "справою Магнітського". Санкції передбачають заборону в'їзду до Євросоюзу та заморожування рахунків. При цьому рішення про введення санкцій поки що рекомендаційне. За законами ЄС, будь-які обмежувальні заходи має право приймати лише Рада ЄС.