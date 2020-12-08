Джонсон і фон дер Ляєн спробують особисто врятувати угоду щодо Brexit

Під час телефонної розмови політиків домовленості про угоду досягнути не вдалося.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня проведе особисту зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо угоди після Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

Така інформація надійшла після 90-хвилинної телефонної розмови між політиками.

"Ми попросили наших головних перемовників і їх команди підготувати огляд решти розбіжностей, які будуть обговорені на зустрічі в Брюсселі найближчими днями", - йдеться в заяві лідерів.

За результатами розмови повідомили, що домовленості про угоду не вдалося досягнути. Як і раніше, разючі відмінності залишаються щодо трьох ключових питань, серед яких умови вилову риби.

Нагадаємо, 28 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit спочатку був кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.