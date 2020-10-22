ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit

Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Велика Британія та ЄС поновлюють переговори про нову торговельну угоду після Brexit.

Про це повідомляє Euractiv.

"З п’ятниці Великобританія відмовлялася відновлювати тривалі переговори щодо майбутньої угоди про вільну торгівлю після того, як напередодні на саміті лідери ЄС заявили, що Лондон повинен піти на компроміс у вирішенні питань", - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що готовий вийти з переговорного процесу, та все ж після вчорашньої телефонної бесіди між лідерами перемовин з обох сторін уряд країни заявив, що наразі основа для продовження переговорів з’явилася.

У спільному документі сторони заявили, що головний перемовник від Британії Девід Фрост і його брюссельський колега Мішель Барньє проведуть новий раунд перемовин уже найближчими днями.

"Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні", - йдеться в документі.

Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

Нагадаємо, наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.