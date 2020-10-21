TreeCard буде запущена в США та на деяких ринках ЄС протягом наступного року.

Німецька пошукова система Ecosia інвестувала 1 млн фунтів стерлінгів у британський фінтех-стартап TreeCard, який виготовляє дерев’яні платіжні картки.

Про це повідомляє видання "Фінансовий клуб" з посиланням на Ecosia.

Зазначається, що 80% прибутку, отриманого з платежів, спрямовуватимуть на екологічні програми з відновлення лісів, а решту 20% - на виробництво самих карт.

Працюючи в мережі Mastercard, дерев’яна картка TreeCard як повноцінна дебетова карта поповнюється зі звичайного банківського рахунку, має чип і PIN-код для безпеки розрахунків, працює з підтримкою безконтактних транзакцій і мобільних платежів.

TreeCard також має власний мобільний додаток, у якому можна стежити за витратами, розділяти рахунки з друзями і дивитися, скільки дерев було висаджено на кошти з кожної платіжної операції.

"Ми прагнемо залучити як мінімум 100 тис осіб. За нашими оцінками, це допоможе нам профінансувати посадку 6 млн дерев. TreeCard буде запущена в США та на деяких ринках ЄС протягом наступних 12 місяців. Але дуже багато залежить від зацікавленості та підписок, які ми отримаємо від користувачів Ecosia по всьому світу", - зазначив співзасновник TreeCard Джеймі Кокс.

Дерев'яна дебетова карта - не перша екологічна ініціатива у сфері фінансів і платежів. Минулого року кілька компаній також заявляли про наміри випускати карти з переробленого пластику.