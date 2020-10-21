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Україна просить світову спільноту посилити тиск на Росію за кіберзлочини, - МЗС

"Відповідальні за кібератаки мають бути притягнені до відповідальності".

Україна просить світову спільноту посилити тиск на Росію за кіберзлочини, - МЗС
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Україна повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування та звинуваченням шістьом співробітникам російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ у скоєнні низки кібератак в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку із заявою державного секретаря США щодо висунення звинувачень посадовцям російського ГРУ у кіберзлочинах.

"Повністю підтримуємо заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо необхідності суворого засудження підривної, деструктивної та дестабілізаційної діяльності РФ у кіберпросторі. Така діяльність демонструє повну неповагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що Україна підтверджує свою позицію, що норми та принципи міжнародного права в повній мірі застосовуються й до поведінки держав у кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки мають бути притягнені до відповідальності.

"Звертаємось до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з метою припинення систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права, зокрема у використанні кіберінструментів із зловмисною метою, що загрожує безпеці глобального кіберпростору", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шістьох чинних і колишніх російських офіцерів, які стоять за кібератаками на енергосистеми України, компанії США і кандидатів на президентських виборах 2017 року у Франції. Підсудні, які, як стверджується, є офіцерами російського ГРУ, звинувачуються у зломах, які, за словами прокуратури, були спрямовані на просування геополітичних інтересів Кремля і помсту його потенційним ворогам.

Зазначимо, що в серпні Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив активізацію хакерського угруповання Gamaredon, яке пов'язують зі спецслужбами РФ.

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