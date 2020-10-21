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У світі станом на ранок 21 жовтня понад 41 млн інфікованих коронавірусом і 1,1 млн жертв

Померли за добу 6 145 людей.

У світі станом на ранок 21 жовтня понад 41 млн інфікованих коронавірусом і 1,1 млн жертв
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 21 жовтня у світі зафіксовано 41 042 920 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з них 381 716 - тільки за минулу добу. Померли за добу 6 145 людей.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Від ускладнень, спричинених вірусом, помер 1 129 591 пацієнт. Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30 629 117 осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Як повідомлялося, 20 жовтня Україна піднялася на 24 місце за кількістю інфікованих, випередивши Ізраїль, і залишилася на 7-му в Європі. 

Нагадаємо, 20 жовтня Ірландія першою в Євросоюзі заявила про повторний локдаун. Карантинні обмеження розраховані щонайменше на шість тижнів. Вони почнуть діяти у ніч на 21 жовтня і триватимуть до 1 грудня.

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