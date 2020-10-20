Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі

Станом на ранок 20 жовтня Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих коронавірусом з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometer.

Так, в Україні зафіксовано 309 107 випадків COVID-19 і 5 786 пов’язаних з коронавірусом смертей. 129 533 українцям вдалося побороти ковід, 173 788 досі хворіють.

В Ізраїлі, за останніми даними, 305 348 випадків коронавірусної недуги. 2 268 з ковідом померли, 279 729 - одужали. Продовжує хворіти 23 351 особа.

Як повідомляли, Аргентина стала п’ятою країною у світі, де число інфікованих ковідом перевищило мільйон.

Загалом у світі 40,6 млн випадків зараження коронавірусом, при цьому більш як 30,4 мільйона людей вже подолали хворобу.