У МОЗ не виключають до 35 тисяч вірусних захворювань на добу

Прогноз включає як захворювання коронавірусом, так і грип.

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в найгіршому випадку. Прогноз включає як захворювання коронавірусом, так і грип.

Про це заявив в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня - початку листопада.

"Найгірший сценарій, який був порахований, він полягає в 35 тисячах добової кількості випадків захворювання", - сказав Кузін.

За словами в.о директора ЦГЗ, сценарій з 20 тисячами нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра в 20 тисяч цілком реальна", - додав він.

Кузін очікує, що при поточному сценарії такі цифри можливі через три-чотири тижні.

А от пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада.

"Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада, тому що зазвичай це піковий період для всіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопада", - зазначив представник МОЗ.

Нагадаємо, результати моделювання Київської школи економіки свідчать про те, що в листопаді щоденна кількість нових хворих на ковід в Україні може сягнути 10 тисяч. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

Згідно з моделюванням КШЕ, Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії.