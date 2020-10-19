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В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик

Всього за минулу добу зафіксовано 66 летальних випадки від COVID-19.

В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
Фото: EPA/UPG

У місті Коломия від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла восьмирічна дитина. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 66 летальних випадки від COVID-19, в тому числі - смерть дитини. В Івано-Франківській області. Це - хлопчик восьми років. Він поступив у лікарню в дуже важкому стані в четвер ввечері, о 21:00. Відразу його було направлено до реанімації і підключено до апарату штучної вентиляції легенів. В п'ятницю йому було зроблено тест ПЛР, який підтвердив. Але, на жаль, 17 числа він помер", - розповів Степанов.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що хлопчик був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату.

"Кілька місцевихх ЗМІ повідомили про смерть восьмирічного хлопчика у Івано-Франківську. Насправді, дитина померла у лікарні міста Коломиї. Хлопчик був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату. Це велике горе, що такі маленькі українці гинуть від вірусу. Насправді, вірус тримає в напрузі усіх. Тому прошу всі ЗМІ бути уважнішими у своїх матеріалах та перевіряти першоджерела", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19. За данимим МОЗ, 75% жертв коронавірусу є люди старше 60 років.

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