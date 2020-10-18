Летальність від коронавірусу в Україні складає близько 2%, - Ляшко

За кількістю смертей наша країна знаходиться на сьомому місці у Європі.

Летальність від коронавірусу в Україні складає близько 2%. Про це повідомив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Два відсотки летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників щодо підрахунку летальних випадків... Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%", - розповів Ляшко.

За його словами, загалом у світі летальність зменшилася з 7% до 3%. Це сталося завдяки тому, що медики віднайшли правильні підходи при виведенні заражених з критичного стану.

Ляшко нагадав, що у березні в Україні летальність була на рівні 5,1%, на початку квітня - 3%, наприкінці квітня - 2,5%. Відтоді цей відсоток переважно зменшувався, хоча на початку червня знову піднявся до 3%.

Ляшко уточнив, що дані у різних країнах відрізняються через різний підхід до підрахунків, можливості у протистоянні хворобі, а також через різні методики оцінки рівня летальності.

Нагадаємо, 17 жовтня в Україні зафіксували найвищу добову смертність від коронавірусу - померли 109 пацієнтів. Впродовж жовтня цей показник коливався від 33 до понад 100 випадків на добу.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали 5607 людей.

За даними порталу Worldometers, за кількістю смертей наша країна знаходиться на сьомому місці у Європі.