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Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США

Голова МОЗ обговорив реформи сектору охорони здоров'я із тимчасово повіреною у справах США.

Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Максим Степанов та Крістіна Квін
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін. Вони обговорили боротьбу з коронавірусом та реформи.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Зазначається, що Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19.

"Вчора тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запросила на конструктивну колегіальну вечерю міністра Степанова, щоб обговорити боротьбу з COVID-19 та реформи сектору охорони здоров'я. Україна не купуватиме російську вакцину від COVID, яка не пройшла клінічних випробувань на безпечність!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму у серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

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