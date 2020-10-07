Зеленський назвав російську вакцину від COVID-19 "неперевіреним засобом"

Зеленський нагадав, що раніше ЄС пообіцяв допомогти Україні отримати "справжню вакцину", коли вона з'явиться й "не викликатиме сумнівів у вчених".

Президент України Володимир Зеленський вважає розроблену в Росії вакцину від коронавірусу "неперевіреним засобом" та закликає не вірити політикам, які вакцинуються нею.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський нагадав, що раніше ЄС пообіцяв допомогти Україні отримати "справжню вакцину", коли вона з'явиться й "не викликатиме сумнівів у вчених".

"Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Під час розмови Медведчук попросив у Путіна надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму у серпні.