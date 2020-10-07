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На бронетанковому заводі у Житомирській області викрили оборудку з ремонтом техніки

Розпочато кримінальне провадження.

Посадовців оборонного заводу на Житомирщині правоохоронці викрили на зловживаннях із державними коштами, що призвело до неякісного ремонту броньованої техніки для українських Збройних Сил.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними досудового слідства, матеріали для ремонту бойових машин у межах виконання Державного оборонного замовлення МО України були закуплені у приватного підприємства з Києва. При цьому, всупереч чинному законодавству, належного державного сертифіката якості товару не було надано.

"За результатами хімічного дослідження встановлено, що придбана продукція не відповідає передбаченим Державним стандартом вимогам, що напряму впливає на якість зварювання броньованих частин корпусу техніки. За оцінками профільних фахівців, це становить загрозу життю і здоров’ю екіпажу бойової машини", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій на держпідприємстві та за місцем реєстрації фірми-постачальника у Києві правоохоронці вилучили неякісний продукт для зварювання, технічну документацію, результати хімічних аналізів та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

"Для недопущення подальшого нанесення шкоди обороноздатності України, використання неякісного зварювального матеріалу на підприємстві припинено", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Львівщині двох військових спіймали на крадіжці комплектуючих до бойових літаків. Викрадене збували підприємству, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих "Укроборонпрому".

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